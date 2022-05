U was ‘m misschien bijna vergeten, maar daar is hij weer. De Zuid-Koreaanse rapper Psy (44) heeft voor het eerst in vijf jaar tijd nog eens muziek op de wereld losgelaten. De eerste single ‘That that’ met Suga van het Kpop-fenomeen BTS is goed op weg om een hit te worden. Maar de weg naar het monstersucces van ‘Gangnam style’ is nog lang.