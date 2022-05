Kim Kardashian draagt jurk van Marilyn Monroe, Billie Eilish gaat voor lichtgroen: sterrenparade op Met Gala

In New York vond maandag het legendarische Met Gala plaats, dit jaar met thema ‘America: An Anthology of Fashion’ en dresscode ‘Gilded Glamour’. De uitgenodigde sterren haalden alles uit de kast – of kluis – om op te vallen.

Realityster Kim Kardashian verscheen in de gouden glitterjurk die Marilyn Monroe in 1962 droeg toen ze “Happy birthday, Mr. President” zong voor John F. Kennedy. Die jurk wordt normaal in een temperatuur-gecontroleerde kluis bewaard. Na enkele minuten poseren op de rode loper, kleedde Kardashian zich dan ook alweer om.

Kim Kardashian en Pete Davidson. — © Evan Agostini/Invision/AP

Kim Kardashian zei dat ze ruim 7 kilo afviel in drie weken tijd om in de jurk te passen. “Het was zo’n uitdaging. Het was zoals een rol. Ik was vastberaden om hierin te passen.” Kardashian was op de rode loper verschenen hand in hand met haar vriend, comedian Pete Davidson. Die hield het relatief simpel, in een zwart pak.

Dan waren andere mannen glamoureuzer gekleed. Rockster Lenny Kravitz hees zich in een korset, net als acteur Ben Platt.

© REUTERS

Acteur en artiest Jared Leto, die in de film House of Gucci acteerde, arriveerde samen met Gucci-ontwerper Alessandro Michele in identieke outfits.

© AFP

Een van de spectaculairste entrees werd gemaakt door Blake Lively. Zij liet haar koperkleurige jurk openvouwen tot een turquoise sleep, een ode aan de kleur die bronzen gebouwen na verloop van tijd krijgen, aldus de actrice.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook artiesten Alicia Keys en Lizzo, model Gigi Hadid en actrice Sarah Jessica Parker, onder anderen, waagden zich op de trappen van het Metropolitan Museum of Art in enorme jurken met meterslange slepen of gigantische mantels.

Lizzo. — © Evan Agostini/Invision/AP

Gigi Hadid. — © AFP

Voormalig presidentskandidate Hillary Clinton was voor het eerst in ruim twintig jaar aanwezig en koos voor een wijnrode baljurk met daarop de namen van zestig inspirerende vrouwen geborduurd.

© Evan Agostini/Invision/AP

Dan had Cara Delevingne minder om het lijf. Het model/actrice trok haar rode blazer uit, maar hield zich aan de “gilded glamour”-dresscode: ze had gouden bodypaint op.

© AFP

Billie Eilish kreeg dan weer veel lof voor haar lichtgroene Gucci-jurk, die recht uit de populaire serie Bridgerton leek te komen. De actrice zei dat die uit gerecycleerde materialen gemaakt was, en dus ecologisch verantwoord.

© AFP

Opvallen deed ook Eric Adams, burgemeester van New York, met een kostuumvest waarin symbolen van de New Yorkse metro verwerkt waren. Op de rug stond “End gun violence”.