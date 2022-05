Limburgse young riders pakken goud tijdens Nations Cup in Fontainebleau

De Belgische young riders, met Sacha Beghuin, Anthony Philippaerts en Tristan Guisson in het team, hebben in Fontainebleau hun Nations Cup (landenwedstrijd) gewonnen. Guisson en Philippaerts waren niet aan hun proefstuk toe. Voor Beghuin was het de eerste opdracht. De 21-jarige profruiter was nieuw in de nationale YR-ploeg. Zijn optreden verliep veel belovend. Tristan Guisson werd daarenboven ook tweede in de Grote Prijs.