Ruiters Cuypers en Bielen winnen op Kempische Regionale en Epplejeck Cup

De Bilzerse is vooral blij dat dit paard haar in de schoot werd geworpen. “In juni 2021 vroegen de toenmalige eigenaars of ik dit paard wou klaarmaken om te verkopen, want zij twijfelden om verder te gaan in dressuur of jumping. Omdat het onmiddellijk klikte, heb ik het paard zelf overgekocht en wij vormen een goed team. Dit weekend was Amezing gewoon amazing. Ze komt nog maar voor de derde keer aan de start van een 105-proef en wint die met bijna een seconde sneller dan Chanel Bruyndoncx (Go For It Ninohorse). Toch wil ik het rustig aan doen, want deze bijna 8-jarige merrie heeft heel weinig wedstrijdervaring.”

Paarden Clear Round 80 cm (foutlozen): Lore Mulders - Jazz van T Oordeel; Britt Verheyen - Choefe De La Creme Z; Luna Verhoeven - Emelie Van Het Kriekenhof E.s.; Kaat Van Den Bosch - Cominka Z; Robin Bielen - Cincinnati WH Z; Shaya Pesce - Nevyn Blue van de Paulinehoeve; Florence Geenen - Firenze vh Daaleinde Z; Ellen Geuten - Nyliana; Peter Geenen - Cadiz vh Daaleinde Z; Caro Vandenhaute - Q-Style; Sabrina Geerkens - Gremashof Niel; Jolein Martens - Susendix Z; Jarno Croes - Stella Dhoba PB Z; Jonas Grondelaers - Caska. Serie A-95: 1. Robin Bielen - Bigarre WH Z; 2. Ephsieny Van Roy - Daphne Vd Brouwershoeve; 3. Noe Mateos - Olondy van het Heidehof; 4. Chris Stragier - Wyolita Z; 5. Jolein Martens - Susendix Z; 6. Felien Jansen - Violet; 7. Dorien Christiaens - Gavroche de l Abbaye; 8. Florence Geenen - Firenze vh Daaleinde Z; 9. Tristan Melotte - Hetricia van beek; 10. Defney Bruijneel - Jolien van het Vlinderhof; 11. Geertrui Mathues - Lu-Minka; 12. Shana Clercx - Nystique; 13. Ellen Geuten - Nyliana; 14. Marit Nickmans - Biggareau Du Cap II Z. Manche Epplejeck-105: 1. Robin Bielen - Amezing; 2. Chanel Bruyndoncx - Go For It Ninohorse; 3. Sofie Putzeys - Lagune Du Cap; 4. Robin Bielen - Bigarre WH Z; 5. Yana Reyskens - Quick Z; 6. Dorien Christiaens - One Pin-Up Vitseroel; 7. Marit Nickmans - Cuore d Italia; 8. Stefanie Grootjans - Nechama Van De Pertjeshoeve; 9. Nell Verboven - Kan Niet Beter Z; 10. Dorien Christiaens - Gavroche de l Abbaye. Pony’s Clear Round 50 cm (foutlozen): Svenja Truyens - Vergilius; Lucas Vanderspikken - Curry; Hannah Motmans - Arrow Emelwerth; Beau Verhoeven - Hanne; Louise Hendrickx - Ushi Du St Georges; Amélie Manshoven - Bellisimo Enjoy; Marie Van Cauteren - Rianne; Matisse Diels - Bertie. Pony’s Clear Round 60 cm (foutlozen): Beau Verhoeven - Hanne; Marie Van Cauteren - Rianne; Julie Manshoven - Spiegelzicht s Dion; ZIdana Krouchi - Vigo; Lara Stijns - Parklands Annie; Maxence Geenen - Stefshaw Valentina; Julie Buvens - Swirl; Louise Hendrickx - Merel s Caressa. Pony’s 70: 1. Alyssa Staes - Imara Van De Steegeind; 2. Julie Manshoven - Spiegelzicht s Dion; 3. Julie De Brone - Dolly; 4. Lara Stijns - Diva; 5. Alyssa Staes - Romeo. Pony’s 80: 1. Lais Daniels - Magic Lady; 2. Lars Olsson - Surana de finca Barroco; 3. Ella Rayen - Fauvette D oha; 4. Karolina Awouters - Giulietta Van Ter Hilst; 5. Louise Strauven - Cara D.j.. Pony’s 90: 1. Malia Bammens - Unique van ‘t heike; 2. Karolina Awouters - Giulietta Van Ter Hilst; 3. Fiene Driesen - Gréach Caisil Cait; 4. Charlotte Tummers - Pakko. Pony’s 100: 1. Julie Strauven - Cara D.j.; 2. Eline De Brone - Ikkepuk v t Plutoniahof; 3. Marie Cremers - Jack; 4. Malia Bammens - Unique van ‘t heike. Pony’s 110: 1. Luka Lisens - Catho Van De Langvelden Z; 2. Tesse Geboers – Tommy; 3. Lune Tielemans - Hustien. Paarden Clear Round 60 cm (foutlozen): Jolien Verstreken - Dara Van T Elzenhof Z; Jolien Driessen - Zeniek; Yara Volders - Costella De Bo Z; Charlotte Nijssen - Levilou VD Pluishoek Z; Lander Bas - Pokemon; Kenny Vansimpsen - Kings Cross Vd Cumul Z; Jolien Driessen - Carpe Diem; Eline Vangerven - Lullington Hero; Lucas Peeters - Dinge Van T Elzenhof Z; Jelle Verbruggen - Sherilyn; Matthias Buteneers - Lenadora; Michael Hellofs - Chicco Z; Myrthe Gielen - She s Special van de Kuilen; Petra Vandormael - Chasing Dreams Z. Paarden Clear Round 80 cm (foutlozen): Jinte Lemmens - Salita; Jolien Verstreken - Dara Van T Elzenhof Z; Sam Bellemans - Lariska; Anisa Houtmeyers - Inky; Marlies Vandebriel - Kimano; Stefanie Grootjans - Imperio Van De Kamphoeve; Marie Vanschoenwinkel - Lorenzo De Doria; Deborah Digneffe - J Termie; Anisa Houtmeyers - Lex; Yara Volders - Costella De Bo Z; Marlies Vandebriel - F-Oburon Z; Kayla Vanlessen - Paladin De Mels; Femke Van Mirlo - Fuégho; Charlotte Nijssen - Cibelle van het Bergerhof Z; Jolien Driessen - Zeniek; Joris Geenen - Da Vinci Z; Ivana Van Proemeren - Fashion du Culot; Myrthe Gielen - She s Special van de Kuilen. Serie A-95-mache kamp.: 1. Robin Bielen - Amezing; 2. Nathalie Lenaerts - Damoiselle; 3. Tifanny Vansweevelt - Diara; 4. Tifanny Vansweevelt - Divergenty Z; 5. Anisa Houtmeyers - Izzy; 6. Gerrit Baeten - Casper; 7. Aline Rosiers - Kyan; 8. Frank Coopmans - Ster van het Blokenhof Z; 9. Manon Poncelet - Fernhill Twilight; 10. Femke Van Mirlo - Fuégho. Serie B-105: 1. Anouk Claes - Jalenco WH; 2. Ester Kerkhofs - Bubsylon; 3. Jorne Schroyen - Monnalisa; 4. Kristien Both - Pussycat uit de Melle; 5. Genevieve Vrancken - Farao Van Den Aard Z; 6. Courtney Vrijsen - Haltane De La Ferme Blanche; 7. Kyara Geyskens - Carla vh Kapelhof Z; 8. Janne Mercken - Kity van Vrijhern; 9. Tess Olaerts - Kenna W; 10. Aline Rosiers - Kyan. Manche Cavalor-115: 1. Kyle Cuypers - Chester VI Z; 2. Henk Clabots - Conchita Z; 3. Emmaly Panis - Apollo V Z; 4. Kyle Cuypers - Nagante; 5. Valerie Clauw - Crespo; 6. Ester Kerkhofs - Clinton Z; 7. Ellen Geuten - Dylana JT; 8. Ylona Thijs - Colandrino 2; 9. Jorne Schroyen - Jezlinn; 10. Tess Olaerts - Kenna W. Serie é-120: 1. Kyle Cuypers - Mystic Lady Van t Buxushof; 2. Kyle Cuypers - Pandora van t Buxushof; 3. Henk Clabots - Just A Lonely Boy Stuyvenberghof; 4. Kyle Cuypers - Quadro van ‘t buxushof.