Manchester United wint simpel van Brentford en nestelt zich steviger in top zes

Manchester United heeft maandagavond met 3-0 gewonnen van Brentford. Met nog twee wedstrijden te spelen staan The Red Devils nu steviger op de zesde plaats, die recht geeft op een ticket voor de Europa League.

Na nog geen tien minuten opende Bruno Fernandes de score tegen promovendus Brentford, op het uur maakte Cristiano Ronaldo er vanop de stip 2-0 van. In minuut 72 zette Raphaël Varane de 3-0-eindstand op het bord.

Na een bijzonder mager seizoen is United dus toch op weg om zich bij de eerste zes te scharen. Zo staan alle Engelse topclubs bovenaan in de Premier League. Nummer zeven West Ham heeft nog een match meer te spelen, maar telt al zes punten achterstand op United. Brentford staat op de veertiende plaats en hoeft zich geen zorgen meer te maken over degradatie.

