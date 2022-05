De kledingwissel en de beschermengelen van Mathilde: bezoek van koningspaar aan Griekenland levert opvallende momenten op

Koning Filip en koningin Mathilde zijn maandag begonnen aan hun driedaags staatsbezoek aan Griekenland. En dat leverde meteen enkele opvallende momenten op. Mathilde had een opmerkelijke kledingwissel in petto, waarbij ze het vliegtuig opstapte met pantalon en afstapte in jurk. In een gesprek met kinderen onthulde ze wie haar beschermengelen zijn. En wat bedoelde Filip met de “democratische waarden die geweld worden aangedaan”?

De kledingwissel van Mathilde

Koningin Mathilde stapte maandagochtend het vliegtuig op in een broek. Bij aankomst in Athene droeg ze opeens een jurk. Wat er gebeurd was? De vorstin had zich tijdens de vlucht omgekleed. Daarvoor zonderde ze zich af in een aparte ruimte op het vliegtuig. Haar kapper, die is meegereisd, hielp haar bij de kledingwissel, ook om de bijpassende hoed correct te bevestigen in haar kapsel.

(Lees voort onder de foto’s)

Mathilde bij vertrek op de militaire luchthaven van Melsbroek... — © BELGA

… en bij aankomst in Athene. — © BELGA

De weblog Modekoningin Mathilde wist te achterhalen dat de outfit bij het vertrek een ontwerp van de Belgisch-Libanese designer Esmeralda Ammoun is. Het bestaat uit een donkerblauwe pantalon en top met daarboven mantel met rode geometrische print. De roze jurk met plissé bij aankomst komt dan weer van bij Natan. Weinig verrassend, want dat Brusselse modehuis is hofleverancier van de garderobe van Mathilde.

Filip en Mathilde geëerd als verlossers

Direct vanaf de luchthaven van Athene ging het richting het presidentieel paleis. President Katerina Sakellaropoulou reikte Filip en Mathilde de Orde van de Verlosser uit, de hoogste onderscheiding in haar land. Filip gaf haar op zijn beurt het Grootlint in de Leopoldsorde, ook de hoogste onderscheiding, maar dan in België.

(Lees verder onder de video)

Het staatsbezoek volgt op uitnodiging van de president en beperkt zich tot de regio Athene. Griekenland is het eerste land waar ons koningspaar op staatsbezoek gaat sinds de uitbraak van de coronacrisis. Het vorige dateert van oktober 2019 (Groothertogdom Luxemburg).

Voor Mathilde is het pas haar tweede reis naar Griekenland, vertelde ze onze krant op de vlucht naar Athene. Ze woonde eerder de Olympische Spelen van 2004 in Athene bij. Ze herinnerde onze journalist eraan dat haar oudste dochter prinses Elisabeth (20) Grieks – en Latijn – heeft gestudeerd op de middelbare school.

Mathilde bestoeft haar beschermengelen

Vanaf het chique presidentiële paleis reed koningin Mathilde door naar een opvangtehuis voor kinderen. Daar wonen meisjes en jongens die thuis mishandeld werden, in armoede leefden of als vluchtelingen in Griekenland waren terechtgekomen. De koningin wilde luisteren naar hun verhalen, maar ze gaf hen ook de kans vragen te stellen.

(Lees verder onder de video)

Of ze altijd vergezeld werd door bodyguards, wilde een van hen weten. Ja, zei Mathilde, die met een politie-escorte naar het tehuis was gekomen en sowieso dag en nacht wordt beveiligd door minstens twee agenten. “Ik noem ze mijn beschermengelen.” Hoe je koningin wordt, vroeg een meisje haar. “Dankzij mijn echtgenoot. Ik ben getrouwd met een prins die koning is geworden. En sindsdien ben ik ook koningin.” Of ze van basketbal houdt, wilde een stoere kerel weten. “Ik heb twee zonen die gek zijn op voetbal. Ik tennis, fiets en wandel vooral. Veel wandelen.”

Fabiola’s broche in het kapsel van Mathilde

Filip en Mathilde keerden ’s avonds terug naar het presidentieel paleis voor het staatsbanket. De koningin had opnieuw een modeverrassing in petto: ze droeg in haar kapsel een broche. Vermoedelijk gaat het om een erfstuk uit de koninklijke familie: de watervalbroche van “tante” koningin Fabiola.

(Lees voort onder de foto)

De broche in Mathildes kapsel komt van Fabiola. — © BELGA

Alvorens het eten op tafel kwam, begon het staatsbanket met speeches van zowel de Griekse president als de Belgische koning. In zijn toespraak zei Filip dat de Akropolis vlakbij het paleis ligt, waar 2.500 jaar geleden de democratische ideeën het levenslicht zagen.“Moeten we in onze wereld, waarin de democratische waarden geweld worden aangedaan en terrein verliezen, niet terugkeren naar de eigenlijke bron van onze Europese beschaving en cultuur?”, sprak hij.

Filip zei het niet met zoveel woorden, maar tussen de lijnen leek hij daarmee te verwijzen naar de oorlog in Oekraïne en de opmars van extreemrechts. Een dikke week geleden had Marine Le Pen kans om president van Frankrijk te worden, en in België is het de vraag hoe populair het Vlaams Belang is bij de volgende verkiezingen.