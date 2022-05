Leipzig verslikt zich in Mönchengladbach en doet slechte zaak in strijd om Champions League-ticket

RB Leipzig heeft maandag een slechte zaak gedaan in de strijd om een Champions League-ticket. Op de 32e speeldag in de Bundesliga ging het met 3-1 onderuit bij Borussia Mönchengladbach.

Na 17 minuten kwam de thuisploeg op voorsprong via Breel Embolo. Christopher Nkunku (36.) trok de stand in evenwicht, maar nog voor de rust zette Jonas Hofmann (45.+2) de 2-1 op het scorebord. Toen Mönchengladbach na 64 minuten met tien man moest voortspelen na een rode kaar voor Nico Elvedi, leek Leipzig het tij nog te kunnen keren. Maar niets was minder waar, Hofmann prikte in de 77e minuut zijn tweede van de avond tegen de netten.

Bayer Leverkusen beging geen misstap tegen Eintracht Frankfurt: 2-0 na goals van Paulinho (18.) en Patrik Schick (51.).

Met 58 punten staat Leverkusen op de derde plaats, op twee speeldagen van het seizoenseinde. Leipzig is vijfde met 54 punten en moet Freiburg (55 ptn) nog voor zich dulden in de strijd voor de top vier en de Champions League-tickets.

Leipzig en Frankfurt kenden geen goede generale repetitie in aanloop naar de return van hun halve finale in de Europa League. Donderdag verdedigt Frankfurt thuis een 2-1 zege tegen West Ham United. Leipzig gaat op bezoek bij Rangers, na een 1-0 overwinning in de heenmatch.