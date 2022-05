David Goffin stoot vlot door naar tweede ronde ATP Masters Madrid

De Luikenaar, die zich via de kwalificaties tot op de hoofdtabel knokte, versloeg de Rus Aslan Karatsev (ATP 34) in twee sets met 6-2 en 7-5.

In de volgende ronde neemt Belgiës nummer 1 het op tegen de winnaar van het duel tussen de Nederlander Botic van de Zandschulp (ATP 31) en de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATP 18), het 16e reekshoofd.

Botic van de Zandschulp gaf zondag vanwege ademhalingsproblemen op in de finale van het ATP-toernooi in München. De Nederlander verklaarde maandag op Instagram dat hij fit genoeg is om in Madrid aan te treden.

David Goffin neemt voor de zevende keer deel aan het Masters 1000 in Madrid. Zijn beste resultaat is een kwartfinale in 2017. Vorig jaar ontbrak hij vanwege een blessure.