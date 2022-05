Ronnie O’Sullivan maakt het af tegen Judd Trump en pakt zevende wereldtitel snooker

Hij heeft het niet cadeau gekregen, maar hij heeft het toch weer geflikt. Ronnie O’Sullivan (46) heeft maandagavond in Sheffield zijn zevende wereldtitel in het snooker veroverd. De Engelsman klopte zijn landgenoot Judd Trump (32) met 18-13.

O’Sullivan speelde zondag op een heel hoog niveau en leidde na twee sessies met 12-5 tegen Judd Trump. ‘The Rocket’ moest maandag nog zes frames winnen om wereldkampioen te worden, maar kreeg het toch nog verrassend lastig: Trump kwam in de namiddagsessie terug tot 14-11.

Met nog drie frames voorsprong ging O’Sullivan de avondsessie in. Net op tijd vond hij zijn beste niveau terug en kon hij zijn voorsprong weer uitbouwen met enkele knappe breaks. Uiteindelijk haalde hij het met 18-13.

Met zijn zevende wereldtitel wordt O’Sullivan gedeeld recordhouder met de Schot Stephen Hendry. O’Sullivan werd al wereldkampioen in 2001, 2004, 2008, 2012, 2013 en 2020. Met zijn 46 lentes is hij de oudste wereldkampioen ooit in het snooker. De 32-jarige Judd Trump pakte zijn eerste en voorlopig enige wereldtitel in 2019.