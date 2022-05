Drie studenten overleven jacht op storm niet

Drie studenten meteorologie zijn overleden tijdens een jacht op een storm in het Amerikaanse Kansas. Door het stormachtige weer veroorzaakten ze een auto-ongeluk dat geen van hen overleefde.

Nicholas Nair (20), Gavin Short (19) en Drake Brooks (22) studeerden aan de Universiteit van Oklahoma. Ze volgden er een studie meteorologie. Hun passie voor het weer, werd uiteindelijk hun dood.

De drie jonge mannen waren op weg naar Tonkawa, in het zuiden van Oklahoma, waar ze beelden wilden maken van een storm. Op hun Twitter-accounts zijn video’s te zien van een tornado die over de snelweg raast. Op de terugweg liep het echter mis. Hun wagen slipte door het natte wegdek helemaal naar de buitenste rijstrook en botste tegen de oplegger van een vrachtwagen.

De bestuurder van de truck ging voor een controle naar het ziekenhuis maar mocht intussen al terug naar huis, voor de drie jonge mannen kwam echter alle hulp te laat. Zij stierven ter plekke.

De National Weather Service in Norman, Oklahoma, plaatste afgelopen weekend een video op Twitter met een weerballon met de namen van de studenten erop. “Op deze zeer trieste dag in de weergemeenschap dragen we onze ballon op aan Nic, Drake en Gavin”, klinkt het.