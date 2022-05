Hoe een verkeerde druk op de knop de beurzen plots in het rood stortte

Een ‘fat-finger’, letterlijk vertaald een vette vinger, is wellicht de oorzaak geweest van een plotse crash op de Europese beurzen maandagochtend. Beleggers werden opgeschrikt door een kortstondige crash op de markten in Stockholm, Kopenhagen en Oslo, waar de beursgraadmeters tot 8 procent onderuitgingen. Ook de Bel-20 daalde spectaculair. Een kwartier later was de grootste schade hersteld, al opende de beursweek toch met verlies.