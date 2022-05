Herinrichting buurt rond basisschool Triangel op gemeenteraad

De raad buigt zich over de bouw van 72 sociale huurwoningen door de Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen. Hiervoor dient de sociale woonbeleidsconvenant te worden goedgekeurd. Of de woningen er komen (hoek Leopoldstraat-Rijksweg en ter hoogte van kruispunt Beerensheuvel) wordt achteraf beslist. Ook de inbreiding van het kerkhof op de Eisdense Tuinwijk passeert de revue, evenals de herinrichting van de schoolomgeving rond basisschool Triangel (Mariaheide). De gemeente krijgt tijdelijk gratis 35 laptops voor inwoners in armoede. In september volgt er een tweede aanvraag voor nog eens 100 laptops, weet schepen Mustafa Uzun (CD&V). (jth,mmd)

U kunt de gemeenteraad live volgen op hbvl.be