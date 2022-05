Auteur Qadir Nadery uit Leopoldsburg is genomineerd voor de Publieksprijs van de Ultimas, de Vlaamse Cultuurprijzen. — © Jill Delsaux

Qadir Nadery uit Leopoldsburg is genomineerd voor de Publieksprijs bij de Ultimas, de Vlaamse Cultuurprijzen. Qadir schreef een boek over zijn vlucht uit Afghanistan. De Nederlandse Taalunie gaat die roman aanbevelen in scholen.