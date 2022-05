Een huwelijksreis met een bijzonder resultaat of een jongerenfestival met Camille: koop nu al een kaartje

Felix Mendelssohn beleefde kennelijk een inspirerende huwelijksreis. Het werk dat hij in zijn wittebroodsweken componeerde, wordt gebracht door een strijkkwartet en sopraan Hendrickje Van Kerckhove. En dat is nog maar één cultuurevenement waar je best nu al voor reserveert.

Concert: een nieuw kleurtje

The Colorist Orchestra is een apart muziekproject van de slagwerkers Aarich Jespers en Kobe Proesmans, allebei behept met buiten de muzikale lijntjes kleuren. Net als in 2015 gaan ze aan de slag met de IJslandse Emilíana Torrini, bekend van Jungle drum. Ze herkleuren haar werk op een nieuw album en tijdens een tournee in het najaar, maar nu komen ze al naar Hasselt. (agr)

The Colorist Orchestra & Emilíana Torrini, op 19/5 om 20 uur, Cultuurcentrum Hasselt. Info: www.ccha.be

Theater: hoe moeilijk is het begin?

Bestaat er een ideale manier om aan het leven te beginnen? En wat zegt de start over het vervolg? Ter voorbereiding van deze monoloog, die ze schreef en speelt, volgde Elena Peeters een vroedvrouwenpraktijk, ze woonde een aantal bevallingen bij en sprak met ouders, grootouders en wensouders. Als het niet ging zoals gehoopt, kan je dan opnieuw beginnen? (agr)

Begin, Elena Peeters, op 19/5 om 20.15 uur, De Adelberg Lommel. Info: www.ccdeadelberg.be

Festival: dat we jong zijn

Jongeren van twaalf tot veertien jaar kunnen hun eerste festivalervaring opdoen tijdens We R Young in Hasselt. De absolute headliner is Camille (foto), als Miss Poes winnares van The Masked Singer en nu te zien in Liefde voor muziek. Verder op de affiche: Cristian D, Lennert Wolfs, Just Louis en Garçon Blond. (agr)

We R Young, op 25/5 van 14 tot 20 uur, Kapermolenpark Hasselt. Info: www.we-r-young.be

Jazz: de pianiste ging op reis

Officieel heet ze Emie Rioux-Roussel, maar de jazzpianiste uit Quebec kort haar naam graag af en zo wordt haar band met Nicolas Bédard op bas en Dominic Cloutier op drums het Emie R Roussel Trio. Ze hebben al een lange muzikale reis gemaakt en ondergingen invloeden van strijkorkesten en andere muzikanten. Nu horen we wat dat heeft opgeleverd. (agr)

In concert, Emie R Roussel Trio, op 25/5 om 20.15 uur, Muze Heusden-Zolder. Info: www.emierroussel.com, www.muze.be

Klassiek: wittebroodsweken voor strijkers

Het Nederlandse strijkkwartet EnAccord laat zich vergezellen van de alom geprezen sopraan Hendrickje Van Kerckhove (foto). Samen brengen ze nieuwe bewerkingen van liederen van Felix Mendelssohn. Daar is ook het werk bij dat hij componeerde tijdens zijn huwelijksreis. Vandaar komt de concerttitel. (agr)

Liebesreise, EnAccord & Hendrickje Van Kerckhove, op 8/6 om 20.15 uur, Sint-Pieterskerk Leut. Info: www.ccmaasmechelen.be