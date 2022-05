Aleksandar Mitrovic breekt nieuw record met 43ste (!) competitiegoal, Fulham kampioen na 7-0 tegen Luton Town

Na de promotie heeft Fulham nu ook de titel veiliggesteld in de Championship. De Londense club won maandagavond met liefst 7-0 van Luton Town. Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) scoorde zijn 42ste en 43ste competitiedoelpunt van het seizoen. Niemand scoorde ooit meer doelpunten in één seizoen in de Engelse tweede klasse sinds de oprichting van de Premier League in 1992.