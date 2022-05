Slapende wasbeer van dak ijssalon in Munsterbilzen geplukt

De uitbaters van Ons IJshuys in de Oude Siemerstraat kregen in de late namiddag telefoon van de overburen. Er zou een steenmarter in het dakgoot zitten. Het dier zou bij de buren ook aan de kabels van de auto hebben gezeten. Toen de ijsverkopers op hun dak gingen kijken, zagen ze tegen de schoorsteen in plaats van een steenmarter een wasbeer liggen. Het dier was op zijn gemak in het avondzonnetje aan het slapen.

“De mensen hebben ons toen gebeld”, vertelt Frederik Thoelen van het Natuurhulpcentrum. “We hebben ter plaatse de wasbeer wakker gemaakt en naar een plat dak geleid. Daar kon mijn collega het dier vangen. Het werd meegenomen naar het centrum.”

Opmars

Dit jaar is het de eerste wasbeer die in Limburg wordt weggevangen. “Maar de laatste jaren zijn er in Limburg al wel wat weggevangen. We zijn in een project van de overheid gestapt om invasieve zoogdieren indien mogelijk te vangen en zo de verspreiding van die soorten te vermijden. De wasbeer is er daar sowieso eentje van. Sinds een paar jaar zien we duidelijk dat de soort vanuit Wallonië in opmars is. Enkele dagen geleden zijn we er ook nog twee moeten gaan vangen in Herselt. En een paar jaar geleden hebben we er hier in Bilzen ook al eens eentje gevangen.”

Voor de gevangen wasbeer wordt in eerste instantie een opvangplek gezocht in een dierenpark. mm