Disneyland voor conservatieve Britten: ‘Downton Abbey’ nog een keer op het grote scherm

© ISOPIX

In A New Era heeft Downton Abbey intussen 1928 bereikt. Omdat de graaf van Grantham (Hugh Bonneville) flink wat kosten heeft aan zijn lekkend dak, laat hij tegen betaling toe dat een Britse filmproductie het interieur van zijn kasteel gebruikt als decor voor een stille film. Intussen zorgt een schenking van een Franse markies voor angstzweet bij de graaf.

Waren sommige episodes van de serie nog fors drama, dan is A New Era vooral smaakvolle komedie met een flinke knipoog naar de musical Singin’ in the Rain. Scenarist-producent Julian Fellowes weet hoe je goed gestructureerde scripts met stevige personages en spitse dialogen moet schrijven. Maar Baron Fellowes kan zijn Tory-gedachtengoed onmogelijk wegstoppen. Meer dan ooit bewierookt hij die fantastische Britse maatschappij waar de meesters en knechten hun lot vreedzaam accepteren. In de finale van A New Era mogen we bovendien met de vele personages tranen laten omdat de blanke aristocratie van Engeland quasi begraven wordt. Downton Abbey is Disneyland voor conservatieve Britten geworden.(cc)

© ISOPIX

Downton Abbey: A New Era speelt vanaf 4 mei in de zalen.

De zes seizoenen van ‘Downton Abbey’ zijn te bekijken op Netflix.