De allereerste geëvacueerden uit de Azovstal-fabriek. — © VIA REUTERS

Buiten onophoudelijk bombardementen, binnen pikdonker en amper zuurstof. Wie de voorbije twee maanden doorbracht in de bunkers onder de Azovstal-fabriek in Marioepol, beleefde de hel op aarde. Dat blijkt uit de getuigenissen van de eerste geëvacueerden. “Mijn God, wat waren we bang.”