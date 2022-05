Duwde hij haar van de trap? Ophefmakend proces wordt spannende dramareeks met Colin Firth

In 2001 viel Kathleen Peterson, vrouw van schrijver Michael Peterson, van de trap. De grote hoeveelheid bloed aan de voet van de trap en de biseksualiteit van de auteur waren genoeg voor de openbare aanklager om hem aan te klagen wegens moord. Maar deed Peterson het of deed hij het niet?

© ISOPIX

In de ophefmakende docuserie Soupçons uit 2004 probeerde een Franse regisseur een genuanceerd portret te brengen van een man die moet toezien hoe zijn familie uit mekaar valt. Amerikaan Antonio Campos probeert nu hetzelfde via een achtdelige fictieserie gebaseerd op die Franse reeks. Het resultaat is ongemeen boeiend dankzij de geweldige vertolkingen van Oscarwinnaar Colin Firth (The King’s Speech), Toni Collette (The Sixth Sense) en Michael Stuhlbarg (Boardwalk Empire), de slimme vertelling en de complexe persoonlijkheid van Peterson. Minstens zo interessant is de schets van een proces waarin homofobie een grotere impact heeft dan bewijsmateriaal. (cc)

‘The Staircase’, elke vrijdag een nieuwe aflevering op Streamz