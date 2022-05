Leerlingen kunstacademie brengen theatervoorstelling ‘De Leerkrachten’

Een thema dat iedereen wel kent, want de school is nu eenmaal een periode die iedereen moet doorstaan. De gekende situaties die zich afspelen op school kwamen aan bod tijdens de voorstelling. De leerlingen hebben er gedurende een half jaar heel hard aan gewerkt in hun eigen groepen in Zichen, Kanne en Voeren. Bovendien was deze voorstelling ook het eindexamen voor deze leerlingen en ze vonden het dus best wel spannend. Voor de leerlingen van de derde graad was het trouwens de allereerste keer dat ze op een podium konden staan doordat er door corona al twee jaar geen voorstellingen meer konden plaatsvinden. Zowel het publiek als de leerlingen hebben er van genoten en nu kriebelt het bij de leerlingen om nog meer op de planken te gaan staan en het beste van zichzelf te geven in een volgende voorstelling.