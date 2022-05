Zesdeklassers van Millen winnen prijs bij First Lego League

De First Lego League, een organisatie van Voka, vond op 28 en 29 april plaats in de PXL in Hasselt. Op donderdag was het de beurt aan de basisscholen, op vrijdag aan de secundaire scholen. De school van Millen nam voor de tweede keer deel aan de wedstrijd en nam een prijs mee naar huis.

De First Lego League bestaat uit twee onderdelen: de robotwedstrijd, waarbij je een Legorobot programmeert om op een tafel missies uit te voeren en het innovatieproject, waarbij je een innovatieve oplossing zoekt voor een probleem. Voka hecht ook erg veel belang aan een positieve en opbouwende houding, dit noemen ze de ‘Core values’. Het thema was dit jaar ‘logistiek’. De zesdejaars uit Millen zochten naar een oplossing om de transportkosten voor het schoolfruit laag te houden. Ze kwamen op dit idee omdat supermarkt Hardy’s uit Vroenhoven vertelde dat de kosten van het schoolfruit moeilijk laag te houden zijn door de stijgende brandstofprijzen, de coronacrisis enzovoort.

"Met wat hulp en tips van externen zoals ons peterbedrijf TriXXo kwamen we tot een creatieve oplossing: bussen in daluren inschakelen om het fruit te vervoeren", klinkt het op de school. "Lena en Jesse vertegenwoordigden de klasgroep aan de Legotafel. Ze wisten een mooie score van 160 punten te behalen. De groep presenteerde samen hun innovatieproject aan een jury. Bij de prijsuitreiking mochten ze de eerste prijs voor de ‘Core Values’ in ontvangst nemen. Tijdens de finale dag verscheen elke klas één keer voor de jury en kregen ze vier kansen aan de Legotafel. Daarbuiten was er een techniekexpo met spelletjes en opdrachten. Nadat de finale tot twee keer toe uitgesteld werd, was het voor alle deelnemers een hele ervaring en de prijs was zeker een zeer mooie afsluiter van een geslaagde dag."

(Door Simon Banken en Jesse Hul)