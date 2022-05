Ruim 2.000 deelnemers op de 31ste Tungrirun

Deze klassieker is de seizoensopener van het Limburgse loopcriterium Isola Victors Cup. In dit loopcriterium is het tot oktober een zoektocht naar de beste stratenloper van Limburg, per geslacht verdeeld over vier leeftijdscategorieën. De routes van 3 km, 5 km en 10 km van Tungrirun waren de afstanden die op het programma van het loopcriterium stonden.