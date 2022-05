Siebe Verbraeken is Limburgs kampioen wielrennen bij U14

Nadat Jorbe Verbraeken naar een knappe tweede plaats reed op het provinciaal kampioenschap wielrennen voor de U11 in Hoepertingen, was het enkele uren later de beurt aan grote broer Siebe bij de U14.

Siebe komt net zoals zijn kleine broer uit voor wielerclub Sport en Moedig Genk. Siebe had voor de start geen zenuwen, deze zenuwen waren eerder al omgezet in vertrouwen met dank aan de ploeg en in het bijzonder Bart Geurts. Tijdens de koers bleef Siebe rustig, ondanks dat de Limburgse tijdritkampioen Van Der Krieken eerder al was weggesprongen. Deze had ondertussen al een mooie voorsprong kunnen opbouwen. In het peloton had niemand echt zin om het gat toe te rijden, dus besloot Siebe om er naar toe te springen in ronde 10. Hij sloot relatief gemakkelijk aan bij de koploper. Toen de twee werden teruggepakt door het peloton gaf Siebe een seintje aan zijn ouders, die meteen wisten dat de jonge knaap zich goed voelde. Op het laatste perste Siebe er nog een fantastische eindspurt uit die hem van de 12de naar de eerste plaats bracht. Deze prestatie komt zeker niet uit het niets. Siebe staat gekend als een zeer hardwerkende kerel op trainingen die heel goed in de groep ligt.