Zilver voor MM Content op bedrijfsloop Tungrirun

De 'Content Runners' van het Tongerse bedrijf MM Content behaalden een zilveren medaille op de bedrijfsloop van de Tungrirun in Tongeren. Het team van de politie Tongeren pakte goud.

Het team van MM Content bestond uit Jente Bral, Rudi Lambrechts, Jeroen Eskens en Roelant Wolters. Het viertal liep samen een bijzonder knappe tweede tijd bij elkaar op 16 deelnemende ploegen. In de categorie 35+ pakte Rudi ook nog een bronzen medaille. De Tungrirun is een vaste traditie in Tongeren. Dit jaar vond - na een onderbreking van twee jaar door de pandemie - de 31ste editie plaats. Deze loopwedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door Rotary Tongeren, ADD Tongeren en Stad Tongeren.