Maar liefst 19 bellemannen op 1 mei-feestelijkheden

Het 1 mei-evenement 2022 lokte in Genk zo een slordige honderdduizend mensen naar de feestelijkheden. Van rommelmarkt tot jaarmarkt naar de taptoe, het vuurwerk 's avonds en natuurlijk de machtige O-Parade, de kers op de taart. En in deze ommegang waren de indrukwekkende wagens en groepen niet te tellen.

Een van de prachtige bezienswaardigheden waren de bellemannen van de Europese orde, met of zonder partner. "Inderdaad een prachtige kleurrijke en luidruchtige bende", lachte Jan Dierckx, belleman van zusterstad Hasselt en tevens voorzittter van de Gilde van de Bellemannen. "De prachtige samenwerking tussen Hasselt en Genk wordt hier op deze 1 mei-viering zeker onderstreept en gestimuleerd. Bewijze daarvan de onbaatzuchtige en vrijwillige medewerking van al die bellemannen uit het hele land en zelfs uit Nederland op de uitnodigende vraag uit Genk", zegt Dierckx. "En ook het feit dat meikoningin Fien en haar hofdames graag met ons poseerden, was een stevige hint in onze samenwerking." In zijn slotspeach na het gala-diner bedankte ook burgemeester Wim Dries alle bellemannen voor hun medewerking. "Op 1 mei 2023 hopen we een nog grotere bellemannengroep te mogen ontvangen in Genk", lachte de Genkse burgervader.