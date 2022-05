Staking bij Ryanair leidde tot inkomstenverlies van 500.000 voor luchthaven van Charleroi

De staking van het cabinepersoneel van Ryanair, van 24 tot en met 26 april, heeft geleid tot een verlies van 21.000 vertrekkende reizigers en een inkomstenverlies van 500.000 euro voor de luchthaven van Charleroi (BSCA). Dat heeft Waalse minister van Regionale luchthavens, Adrien Dolimont, maandag gezegd in de commissie van het Waals parlement.

“Het gaat om een intern conflict bij Ryanair dat de langetermijnovereenkomst die tussen BSCA en het bedrijf is gesloten, niet op losse schroeven mag zetten. Het spreekt echter voor zich dat ik hoop dat een akkoord kan worden gevonden tussen de vakbonden en Ryanair in plaats van een nieuwe stakingsbeweging die opnieuw de luchthaven van Charleroi en zijn reizigers zou benadelen”, zei minister Dolimont.

De in België gebaseerde stewardessen en stewards van Ryanair begonnen op vrijdag 24 april aan een staking van drie dagen, onder meer uit protest tegen het uitblijven van een nieuwe cao over lonen en premies. Er was ook onvrede omdat Ryanair, dat drie jaar geleden aanvaardde om de Belgische arbeidswetgeving toe te passen, nog altijd een aantal “basisvoorwaarden” niet zou respecteren.