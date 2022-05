Teek die levenslange allergie voor rood vlees kan veroorzaken, steekt de kop op in Amerika

In Washington baart de opkomst van een bepaald soort teek zorgen. Eén beet van de teek kan een levenslange allergische reactie voor rood vlees veroorzaken.

Van koude temperaturen houden ze niet, maar zodra het warmer wordt, zijn ze daar: teken. De kleine, spinachtige parasieten voeden zich met bloed. En dat kan gevaarlijk zijn, want als ze een mens bijten én drager zijn van een bacterie, kunnen ze ziektes veroorzaken. In onze contreien is het de Borrelia-bacterie die, wanneer de teek niet snel genoeg weggehaald wordt, de ziekte van Lyme kan veroorzaken.

In de Verenigde Staten komt een andere teek voor: de Amblyomma americanum, ofwel de LoneStar-teek. Dat is een teek die het alfa-galsyndroom kan overdragen, dat de teek het heeft opgelopen bij een zoogdier. Het is een soort van allergie voor rood vlees.

De mens heeft het koolhydraat alfa-gal niet in het lichaam, maar het is wel aanwezig in rood vlees. Wanneer iemand gebeten wordt door een besmette teek, kan er dus wél alfa-gal in de bloedbanen terechtkomen. Het lichaam reageert daarop door antilichamen aan te maken tegen het alfa-gal. Met als gevolg: telkens als er van rood vlees gegeten wordt, zal het lichaam dat als een aanval beschouwen en opnieuw reageren.

De allergie is in eerste instantie moeilijk vast te stellen, het lichaam reageert namelijk pas enkele uren na het eten van rood vlees op het alfa-gal. De symptomen van de allergische reactie kunnen vervolgens wel snel opkomen: hoofdpijn, jeuk, zwellingen, diarree en braken. Naargelang de tijd kunnen die reacties steeds feller worden, in die mate dat het eten van rood vlees eigenlijk onmogelijk wordt.

De Amblyomma americanum valt te herkennen aan de witte vlek bovenaan het schild, maar in ons land komt de teek niet voor. Al kan de allergie toch overgebracht worden door de in Europa voorkomende schapenteek, die ook de ziekte van Lyme kan veroorzaken.

Wie gebeten raakt door een teek, registreert zich het best op tekennet.be.