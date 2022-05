De grond is droog, de regenput is bij velen leeg en er is opnieuw brandgevaar in heide- en bosgebieden. Het droge voorjaar laat zich hier en daar al voelen, en beterschap is niet meteen in zicht. Is dit een voorbode voor wat ons te wachten staat in de zomer? En moeten we nu al maatregelen nemen tegen de droogte?