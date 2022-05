Hasseltse straatnamen - Van Groesbeekstraat

Gerard van Groesbeek werd geboren in 1517 in Kuringen op het Prinsenhof, waar zijn vader slotvoogd was van dit bisschoppelijk buitenverblijf. Na zijn Leuvense studies werd hij in Rome tot priester gewijd. Hij werd tot deken benoemd van het Sint-Lambertuskapittel in Luik en in 1564 tot prins-bisschop van Luik. Zijn wijding ontving hij in de abdij van Herkenrode. Het was traditie dat de nieuwe prins-bisschop zijn Blijde Intrede deed in verschillende steden van wat toen het Luikse Land heette. Zo bezocht hij Hasselt in 1565, waar hij zeer warm onthaald werd. Vrij snel daarna kwam Hasselt echter in de ban van het protestantisme. Beeldenstormers vernielden er kerken, kapellen, kloosters en zelfs het Begijnhof. Hasselt verklaarde zich zelfs, samen met Maaseik, onafhankelijk van Luik. Maar van Groesbeek zette in 1567 troepen in, waarna de protestanten zich overgaven en de katholieke godsdienst weer werd omarmd. Uit erkentelijkheid voor zijn geslaagde aanpak van de ketterij liet paus Gregorius XIII Gerard van Groesbeek, die toen al abt van Stavelot was, tot kardinaal benoemen in 1578. Deze strijdvaardige prins-bisschop werd later de bevrijder van Hasselt genoemd. Hij stierf te Luik in 1580, waar zijn lichaam in de crypte van de kathedraal werd bijgezet. Hij stond er wel op dat zijn hart in een loden urne werd ingemetseld in de muur van de Sint-Gertrudiskerk in zijn geboorteplaats Kuringen.“Ins va Kirringe, altèèd va Kirringe…”