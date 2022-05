K.H. De Stroobanders concerteren in nieuwe repetitieruimte

Onder leiding van dirigent Herman Vanspauwen brachten de muzikanten de aanwezigen in een hemelse sfeer. Als afsluiter werd er koffie en taart aangeboden. Na een lange zoektocht werd er op 28 mei 2020 een erfpachtovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Diepenbeek en de harmonie. Daardoor krijgen de Stroobanders voor 27 jaar zaal Terlogt in de Helstraat in erfpacht. Met deze overdracht van eigendom komt de K.H. Harmonie voor het eerst in haar lange geschiedenis in het bezit van een eigen repetitieruimte, die ze bovendien nog voor een aantal andere activiteiten (zoals concerten en restaurantdagen) kan gebruiken.