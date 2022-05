Laatste kinderdag voor Oma Rozerood

Ook al betekende de vijfde Funfabriek het afscheid van Oma Rozerood, toch weerhield dat de organisatie er niet van om er opnieuw een spetterende editie van te maken. Lut Harding, bestuurslid vzw Rozerood: “Helaas zijn we juridisch gedwongen om onze naam te veranderen omwille van een mogelijke naamsverwarring met een andere Vlaamse vzw. Dat is uiteraard jammer, maar als lotgenotenvereniging zit positivisme in ons DNA. Onze naam mag dan wel veranderen, onze waarden staan zo vast als een huis. Daarom geven we Oma Rozerood nu een onvergetelijk afscheid en zien we de toekomst rooskleurig tegemoet. Op onze 10de verjaardag in oktober onthullen we onze nieuwe naam, die onze waarden van samenhorigheid, optimisme en een luisterend oor perfect zal uitdragen.”De vzw Rozerood werd in september 2012 opgericht door enkele kankerpatiënten die elkaar leerden kennen via ‘Lotgenoten Vlaanderen’. Samen richtten ze een Limburgse lotvereniging op voor mensen met kanker en hun naasten. Ondertussen biedt de vereniging maandelijks meerdere activiteiten aan lotgenoten en hun naasten waar plaats is voor ieders verhaal. Zo werden de voorbije maanden workshops georganiseerd als intuïtief kleien, mindfulness en een borrelwandeling.Een overzicht van alle komende activiteiten en meer info vind je op vzwrozerood.be.