Ferm Kinderopvang zet in op veiligheid

Bij Ferm Kinderopvang De Pateekes in Tongerlo werden vorige week veertien kinderen tussen 0 en 2,5 jaar geëvacueerd. Niet door een noodgeval, wel om goed voorbereid te zijn.

De Pateekes is een groepsopvang. Dat wil zeggen dat de onthaalouders er 16 kinderen mogen opvangen. Omdat dat toch wel een hele verantwoordelijkheid is, vinden de onthaalouders het belangrijk goed voorbereid te zijn op eventuele noodgevallen. Onthaalouders Kathleen Vrolix en Stephanie Vannitsen deden samen met de veiligheidsverantwoordelijke van Ferm Kinderopvang een evacuatieoefening. Ze zijn trots te kunnen zeggen dat ze het, samen met de 14 aanwezige opvangkinderen, tot een goed einde brachten. Het was een snelle en vlotte evacuatie.