Geschied- en Heemkring van Elen duikt terug in de tijd in Wauweleurke

Een 60-tal Elenaren waren, verspreid over de twee sessies, van de partij. Deze keer had voorzitter André een rijke verzameling foto’s uit het archief geselecteerd. Het verhaal begon over het ontstaan van de Breuk. Aan de hand van duidelijke kaarten toonde hij hoe die breuklijn is ontstaan met alle gevolgen vandien.Verder waren er foto’s uit lang vervlogen tijden zoals de jeugdraad in het Kiekenkot, hun jeugdlokaal in die tijd, de KAJ, het toneelgezelschap van de KVLV enzomeer. Het eerste deel werd afgesloten met een paar korte filmfragmenten waarbij Simone Colson het verhaal vertelde over Walter die een paar pintjes te veel op had en die ze naar huis bracht en over de pastoor die reclame maakte tijdens de preek over de Boerenbond.Na de pauze waren er foto's van diverse families zoals de familie Vanhinsbergh met als hoofdpersonage Bèr van Toen, de facteur, en de familie Sipers. Daarna volgden nog een reeks klasfoto’s en foto’s van diverse verenigingen.Ook dit tweede deel werd weer afgesloten met een filmfragment van Simone waarbij ze vertelde hoe in 1958 een derde verkiezingslijst tot stand kwam met een vrouw op de eerste plaats. Uniek voor die tijd in België.