Verplichte vaccinatie in de zorg voorlopig niet meer nodig, oppositie wil voorstel van de agenda

De taskforce Vaccinatie raadt niet langer aan om het zorgpersoneel verplicht te vaccineren tegen het coronavirus. Volgens een nieuw advies is dat in de huidige epidemiologische context niet nodig. Maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil dat de wet toch goedgekeurd wordt.

“In de huidige epidemiologische context zou een verplichte vaccinatie voor zorgverleners niet beantwoorden aan het proportionaliteitsbeginsel”, luidt het advies van de taskforce Vaccinatie. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) had dat advies gevraagd.

Over de prikplicht in de zorg wordt al maanden gediscussieerd. Vorig jaar raakte de regering het eens dat die zou ingaan op 1 januari met een overgangsperiode van drie maanden. Daarna was er sprake van een inwerkingtreding op 1 juli, met de mogelijkheid om met die timing te schuiven. Maar ook daar werd begin vorige maand nog een mouw aan gepast, waardoor de vaccinatieplicht volgens het wetsontwerp nu pas zou worden toegepast met een beslissing van de ministerraad.

Dat wetsontwerp moet wel nog groen licht krijgen. Zo staat het dinsdag op de agenda van de bevoegde commissie en moet het later ook nog goedgekeurd worden in de Kamer. Maar daar kant N-VA zich nu tegen. Voor de oppositiepartij moet het wetsontwerp worden afgevoerd. “Het advies van de taskforce verwijst het voorstel van minister Vandenbroucke mijn inziens naar de papiermand”, zegt Kamerlid Kathleen Depoorter. “Wat ooit een pertinent debat was, komt vandaag hopeloos te laat. N-VA zal dan ook niet meegaan in dit verhaal.”

Ook PVDA spreekt zich uit tegen het wetsontwerp. “Met de huidige tekorten en hoge werkdruk is zorgverleners ontslaan een groter risico voor de volksgezondheid”, vindt PVDA-fractieleidster Sofie Merckx.

Extra stimulans

“Maar de bedoeling is dat het wetgevend werk gewoon verdergaat”, reageert het kabinet-Vandenbroucke. “Momenteel is het advies dat de vaccinatieplicht in de zorg nog niet aan de orde is, maar het zegt ook dat het in de toekomst niet uitgesloten is.” Volgens Vandenbroucke is het nuttig om een wetgevend kader ter beschikking te hebben dat toelaat de vaccinatieplicht toch in te voeren als dat nodig zou zijn.

Het advies zegt ook dat een nieuwe opflakkering van de epidemie kan worden verwacht. “In dat geval zal dit advies, ter oriëntering van de politieke besluitvorming over een eventuele vaccinatieplicht voor zorgverleners, opnieuw worden geëvalueerd.”