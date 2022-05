22 verwaarloosde honden en katten weggehaald uit woning in Oudsbergen

De politie Carma heeft vorige week op twee plaatsen verwaarloosde dieren in beslag moeten nemen. In As ging het om twee paarden, een kip en een haan. In Oudsbergen werden 14 onverzorgde honden en 8 katten weggehaald.

De twee paarden in As waren erg mager en hadden onverzorgde. Bovendien kregen de beesten ook niet genoeg eten en drinken. De politie Carma besloot hen in beslag te nemen, net als een kip en een haan. De dieren zijn opgevangen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder.

In Oudsbergen leefden liefst 14 honden en 8 katten in slechte omstandigheden. Ze waren erg mager en onverzorgd, hadden lange nagels en leefden in hun eigen uitwerpselen. De dieren hadden geen eten of drinken ter beschikking. Ze werden naar het dierenasiel van Genk gebracht. De politie Carma stelde de nodige pv’s op in het kader van dierenwelzijn. siol