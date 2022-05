Onze tv-tips: gewelddadig gedrag, een muziekicoon en een bonte familie

Chateau Meiland

Play4, di, 18.45u

De realityreeks rond de emigratie naar Frankrijk maakte van de familie Meiland een fenomeen bij onze noorderburen. Maar ook in Vlaanderen werd massaal gekeken naar de 96-delige serie waarvan woensdag de allerlaatste aflevering te zien is. Veel kijkers hebben het begin van de reeks gemist omdat ze Martien Meiland nog niet kenden, en daarom start Play4 met een dagelijkse heruitgave. Verstand op nul een lacherige blazen met de mopperende kasteelheer. (tove)

Freddie Mercury: the great pretender

VTM 4, di, 22.30u

Met de Rose d‘Or bekroonde documentaire waarin Rhys Thomas de solocarrière en het privéleven van een van de grootste rocksterren ooit exploreert. Bohemian Rhapsody scoort nog altijd het hoogst in de Top 2000 van meer dan één radiostation. En Mercury leeft voort in de herinnering van miljoenen fans als de extraverte, biseksuele kerel die vier octaven door de microfoon joeg. Het is een portret van een verlegen man die privé compleet anders was dan op het podium. (tove)

Als je eens wist

Canvas, di, 21.20u

Actrice Hilde van Mieghem is terug met haar ingetogen documentairereeks, deze keer opgehangen aan een vorm van intrafamiliaal geweld waar nog een groot taboe op rust: gewelddadig gedrag van kinderen tegen hun ouders. In deze eerste aflevering horen we de getuigenissen van enkele ouders die een manier zoeken om hun kind op te voeden, dat door een ontwikkelingsstoornis agressief en gewelddadig gedrag vertoont. (tove)