Daarom mag je geen water op brandende olie gooien: “Het resultaat was indrukwekkend”

Enkele Sicilianen die een appartement delen, gaan de wereld rond nadat ze een pot met brandende kookolie wilden blussen met een kommetje water. “Terwijl ik rustig muziek luisterde, probeerden mijn huisgenoten de flat op te blazen”, klinkt het bij de explosieve beelden. “Het resultaat was indrukwekkend.” En het resultaat toont ook waarom je brandend frituurvet of -olie nooit mag blussen met water. Water en olie mengen nauwelijks, en door de hoge temperatuur van de olie verandert het water meteen in stoom. Bovendien vliegt de brandende olie meteen alle kanten op door het uitzettende water.