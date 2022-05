Juventus-verdediger Matthijs de Ligt komt met emotionele afscheidsbrief voor makelaar Mino Raiola: “Niet klaar om dit bericht te schrijven”

“Beste Mino, ik ben eerlijk gezegd niet klaar om dit bericht te schrijven en ik denk dat ik nooit klaar zal zijn”, begon De Ligt aan zijn brief. “Het is veel te vroeg voor ons, spelers, voor jouw familie maar vooral voor jezelf. Je had nog zoveel dromen om te vervullen, zoveel dingen om te doen. Ik vond dat je gek was wanneer je me vertelde over je plannen, maar uiteindelijk had je altijd gelijk. Je wist hoe de wereld in elkaar zat. Niets is onmogelijk en dat heb je aan de hele wereld laten zien.”

“Het moment waarop ik je voor het eerst zag was speciaal. Je was compleet anders dan mij, maar we hadden één ding gemeen. We wilden onze job zo goed mogelijk uitoefenen en alles uit ons leven halen. Samen met je team vocht je voor je spelers en dat is waarom je zo geliefd was door iedereen. Omdat je altijd zei: ze zijn mijn zonen, mijn familie. En nu is het tijd om de rollen om te draaien: je deed alles voor ons en nu moeten wij alles doen voor de mensen die jij het liefste zag, je familie. Ik beloof dat we zorg zullen dragen voor alles waarvan je hield.”

“Mino, ik zal je missen om alles. Om de ‘bad guy’ te spelen tegen iedereen voor mij, om mijn agent te zijn en in het bijzonder om mijn beste vriend te zijn. Iemand aan wie ik altijd hulp kon vragen, maar ook iemand waarmee ik goed kon praten over het leven. Iemand die zo veel wist over verschillende zaken dat ik boos ben op mezelf dat ik je niet meer gevraagd heb. Ik ben er zeker van dat ik je op een bepaald moment weer dingen kan vragen en opnieuw kan knuffelen, omdat ik je nu al veel te hard mis. Ik hou van je Mino.”

Afgelopen zaterdag raakte het nieuws bekend dat Raiola op 54-jarige leeftijd overleden was. De Nederlander van Italiaanse afkomst sukkelde al een hele tijd met zijn gezondheid. Hij was ook de makelaar van wereldsterren als Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic en Paul Pogba.