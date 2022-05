Pommelien Thijs verklapt hoe ze opvallend MIA’s-topje maakte: “Het dragen was erger dan het maken”

De Vlaamse actrice en zangeres Pommelien Thijs schitterde zaterdagavond tijdens de uitreiking van de MIA’s in een zilverkleurig topje. Wie goed keek naar het kledingstuk, zag dat het volledig uit lipjes van frisdrankblikjes was gemaakt. Hippe gerecycleerde mode, dus. De Nu wij niet meer praten-ster maakte het item trouwens helemaal zelf. Gerecycleerde doe-het-zelfmode is niet helemaal nieuw op de rode loper: deze sterren gingen Pommelien voor.

Pommelien Thijs vertelt ons dat ze het idee om met lipjes van frisdrankblikjes te werken online ontdekte. "Op Tiktok zag ik een handtas van lipjes passeren”, vertelt ze. “Ik vond het meteen een heel leuke textuur.” Toen de ster, die zelf enkel tweedehandskleding koopt en constant op zoek is naar nieuwe dingen, een broodmandje uit de lipjes tegenkwam in de kringloopwinkel, aarzelde ze dan ook niet om het te kopen en om te toveren tot topje.

“Dat was niet gemakkelijk. Het proces was veel langer dan ik had gedacht. Ik ben begonnen met de lipjes aan elkaar vast te maken met ringetjes, maar na vier uur heb ik die aanpak opgegeven. Het ging me te traag. Na een beetje experimenteren heb ik er ijzerdraad tussen geweven”, klinkt het. Thijs schat dat het totale creatieproces zo’n twintig uur in beslag heeft genomen. “Net voor de MIA’s zat ik het om twee uur ’s nachts nog af te werken, anders was ik er niet geraakt.”

Francisco Schuster en Pommelien Thijs op de Mia’s — © BELGA

Kleine krasjes

Missie geslaagd: de originele top ziet er prachtig uit, al was Thijs blij toen haar ontwerp weer aan de kleerhanger mocht. “Het dragen was erger dan het maken. Het was niet het meest comfortabele stuk dat ik ooit heb aangehad, zo niet het meest oncomfortabele. De stukjes loshangende ijzerdraad en de lipjes zelf zijn scherp. Ik heb servetten tussen de top en mijn huid gepropt om de schade te beperken, maar het hielp niet echt. Ik sta vol kleine krasjes.”

Het voordeel? “Dankzij de ijzerdraad voelde het topje ridderlijk aan. Het was best wel stevig en ik voelde me secure.” Of ze het topje met een kleine driehonderd lipjes nog eens zal aantrekken, blijkt echter een overbodige vraag. Het weer uit elkaar halen voor een toekomstig ontwerp zal ook niet snel gebeuren. “Het is te veel werk, het stuk zal intact blijven”, lacht ze. Thijs, die op het Gala van de Gouden K’s uitpakte met een zelfgemaakte creatie uit gesmolten plastic, wil wel blijven knutselen met kleding. “Ik ben momenteel bezig aan een naaiboek. Het is voor mij heerlijk om bezig te zijn met verschillende materialen en nieuwe dingen te maken. Zéker als het uit afval kan.”

Recyclagerage

Recyclage is het tegenwoordig helemaal in de steeds duurzamer wordende modewereld. Verschillende ontwerpers bewezen al hun creatieve talent door afgedankte spullen en afval in hun designs te verwerken. Zo toonde model Natalia Bryant, dochter van de betreurde basketbalster Kobe Bryant, een jurk uit petmateriaal van designer van Conner Ives op het Met Gala in 2021. Ook rapper A$AP Rocky, partner van Rihanna, deed op hetzelfde moment aan upcycling. Hij verscheen op de rode loper in een afgedankt donsdeken, die hij gebruikte als kleurrijke cape. Actrice Hailee Steinfeld verscheen in een weinig verhullend jurkje, gemaakt van plastic dat vroeger op de oceaanbodem rondslingerde.

Natalia Bryant in een jurk van petmateriaal op het Met Gala in 2021. — © ISOPIX

Hailee Steinfeld in couture van oceaanplastic op datzelfde Met Gala. — © ISOPIX

A$AP Rocky in zijn dekentje. — © ISOPIX

In Hongkong vindt al vijf jaar eentrashion modeshow plaats. De naam verraadt het al: de modellen op de catwalk defileren in creaties, gemaakt van allerlei soorten afval. Dat gaat van samengeperste frisdrankblikjes tot verpakkingen. Internationale sterren pakken op evenementen dan weer uit met gerecycleerde outfits, al knutselen ze die zelden zelf in elkaar met huis- tuin- en keukenspullen. Voor de Britse Kate Middleton betekent de term ‘recyclage’ oude jurken meermaals dragen. Ook de Nederlandse koningin Máxima en onze eigen vorstin Mathilde worden regelmatig gesignaleerd in outfits die we enkele jaren eerder al zagen. Ze dragen ze zelf opnieuw of geven het stuk door aan een van hun dochters.