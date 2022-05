Berkentrappers zetten meimaand in met tochtje naar Scherpenheuvel

Om 9 uur vertrokken 17 dapperen met hun elektrische fiets onder leiding van Georges Knuts aan de Sportwereld. “En Georges had alweer een fijn parcours uitgedokterd”, klinkt het bij de fietsers. “Na 21 kilometer reden we met z'n allen de heuvel op naar de basiliek. Nadat we een warme tas koffie of choco gedronken hadden, gingen we naar de fietsenwijding en brandden we een kaarsje met de vraag aan de Heilige Maria om ons te beschermen op onze wekelijkse uitstappen. Ook de terugweg naar huis kreeg opnieuw in een nieuw kleedje en dat doet de fietsers natuurlijk veel plezier. De meimaand 2022 werd hiermee grandioos ingezet.”