Limburgs Landschap: De waterdraak

Dichter bij een draak kon ik echt niet komen. Dat was het gevoel dat ik had toen ik naar een kleine glazen bak zat te staren, aan de rand van een poeltje ergens in Limburg. Davy, de expert ter zake, had net zijn fuik leeg gemaakt en een deel van de vangst in het door hem meegebrachte aquarium gekieperd. Hij is al jaren bezig het onderzoeken van de soortenrijkdom van waterpartijen. Een nobele taak, waar je niet altijd heel vrolijk van wordt. Want niet alleen blijken die soorten het heel moeilijk te hebben, er verdwijnen ook heel veel poelen onder een berg grond of gewoon omdat ze niet meer open gehouden worden. Een gezonde poel vinden, is al een hele opdracht, laat staan om er dan deze schitterende soort in te ontdekken.

Sorry, terug naar de les, ik heb het dus over de kamsalamander. Even zet ik de donkere gedachten en de teloorgang van onze amfibieën in het algemeen aan de kant. Want dit is gewoon genieten geblazen. Vlak voor mij, tegen de glazen wand, zwemt de grootste vertegenwoordiger van de salamanders in onze provincie. De prachtige kam op zijn rug waaiert in het water als een statig zeil van een grote driemaster. De zilveren streep op zijn staart schittert in de zon. Als ik de bak wat kantel, verschijnt een knalgele buik vol met zwarte vlekken. Een patroon dat voor elke kamsalamander uniek is, net als onze vingerafdruk. Om het plaatje volledig af te werken, staan zijn keel en flanken vol met witte vlekjes die lijken op een verzameling van kleine pareltjes. Ik ben zwaar onder de indruk van deze verschijning.

Jammer dat hij elk jaar een strijd moet voeren om te blijven bestaan, omdat wij zijn leefgebied langzaam maar zeker naar de knoppen helpen. Maar op dit moment ben ik dat even vergeten. Even maar.

Foto’s: Benny Odeur en Davy Huygen