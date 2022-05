Ferm fietst langs vijf Oudsbergse troostplekken

Oudsbergen

Langs Oudsbergse wegen kom je wel een troostplek tegen. Dat is zo in Meeuwen, Plockroy, Ellikom, Gruitrode en Opglabbeek. Vrouwenorganisatie Ferm wil daarmee troost en veerkracht bieden.

“Een troostplek is altijd toegankelijk en ligt meestal in de natuur”, zegt Jeannine Broekx van Ferm. “Naast de persoonlijke aankleding door de plaatselijke afdeling zijn er bloembollen in de grond gestopt. Het zijn plekjes om even stil te staan, om te mijmeren.” De dames van Ferm bezochten de vijf locaties alvast met de fiets. “Het zijn zeker ook ontmoetingsplekjes voor wandelaars en fietsers”, besluit voorzitter Mieke Limmerkens. rdr