Plockroyse kinderen bouwen insectenhotel

Oudsbergen

Het mocht dan niet het perfecte weer zijn, toch plaatsten de Plockroyse kinderen samen met hun ouders en Natuurpunt een imposant insectenhotel ter hoogte van de speelplek aan de Donderslag.

“Als bezige bijen timmerden ze dit insectenhotel in elkaar en vulden ze het met het nodige bouwmateriaal: bamboe, boomstammen, riet, schors”, vertelt Freddy Janssens van Natuurpunt. De gemeente voorzag de locatie en zorgde voor een subsidie. “Rond het insectenhotel zaaien we nog een bloemenweide in”, vertellen de leerlingen van Plockroy. “Zo is er binnenkort voldoende voedsel voor de insecten.” rdr