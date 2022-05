Strenge veiligheidsmaatregelen voor assisenproces Silvio Aquino: ‘t Vrijthof deels afgesloten

Het assisenproces over de moord op Silvio Aquino start vrijdag onder zeer strenge veiligheidsmaatregelen in Tongeren. Gedurende vijf weken zal een deel van ‘t Vrijthof afgezet zijn. Ook verblijven er in en rond de assisenzaal tientallen agenten.

Grote processen vragen extra strenge veiligheidsmaatregelen. Dat zal vanaf vrijdag ook zo het geval zijn in Tongeren waar de familie van Silvio Aquino oog in oog komt te staan met de vier vermeende uitvoerders en de vermoedelijke opdrachtgever Martino Trotta. De niet al te grote assisenzaal wordt helemaal door elkaar gehaald opdat de vijf beschuldigden, de burgerlijke partijen, de tolken en de jury er het proces in optimale omstandigheden kunnen volgen. Voor pers en publiek zal er geen plaats in de afgesloten ruimte zijn. Zij krijgen een plek in een relaiszaal waar ze het proces op schermen live kunnen volgen. Voor wie er wel plaats is, is de politie. Voor de beschuldigden alleen al gaat het om zes agenten. Daarnaast zullen in en rond de assisenzaal nog tientallen agenten present zijn. Exacte cijfers worden om veiligheidsmaatregelen niet vermeld.

Marktkramers verhuizen

Iedereen die het Tongerse hof van assisen binnen wil, zal ook nu eerst via de metaaldetector moeten passeren. Het proces, dat naar verwacht loopt tot 3 juni, heeft ook gevolgen voor de donderdagmarkt in Tongeren. Deze blijft wel doorgaan, alleen zullen enkele marktkramers op het deel voor het assisenhof een andere plaats krijgen. “Het zogenaamde lagere gedeelte van ‘t Vrijthof wordt afgesloten door veiligheidsmaatregelen”, bevestigt persmagistraat Els De Brauwer. Dinsdag trapt het assisenproces al af met de jurysamenstelling. Door plaatsgebrek vindt deze in het Gallo-Romeins Museum plaats. Er zijn 120 kandidaten opgeroepen om twaalf juryleden en mogelijk zes reserveleden aan te duiden. (GeHo)