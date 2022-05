Leerlingen Vrije Middenschool richten ‘Chinese klas’ in

Zonhoven

Thee, gelukskoekjes en veel waaiertjes. Dat vind je vanaf deze week terug in de Vrije Middenschool van Zonhoven. De leerlingen van het tweede middelbaar richtten er hun eigen ‘Chinese klas’ in.

“China is historisch gezien veel belangrijker geweest dan we misschien denken”, legt leerkracht geschiedenis Peter Achten uit. “Ze hebben lang een voorsprong gehad en het lijkt er zelfs op dat die geschiedenis zich zelfs weer herhaalt. Het is waardevol om daar lessen uit te trekken.” En dat gebeurt dus met een Chinese week in de Middenschool. Enkele hardwerkende leerlingen hebben het lokaal daarvoor vrijwillig omgebouwd tot een Chinese klas voor de lessen van de deze week. toro