Leerlingen en leerkrachten Mosa-RT toveren speelplaats om tot groene oase

Maaseik

Speelplaatsen van beton met weinig groen, dat is verleden tijd bij Mosa-RT. Met 900 bloemen en planten en een groene zithoek toverden de leerkrachten en leerlingen van de school de speelplaats om tot een groene oase.

“Budgetten voor dit soort zaken zijn er helaas niet, maar dat weerhield ons niet om te dromen van een groene, biodiverse en kleurrijke speelplaats”, zegt Martine Rutten, voorzitter van de milieugroep. “Met subsidies van MOS Limburg en CERA vonden we de juiste budgetten voor onze toekomstplannen”, licht Evelyn Cloosen toe. De leerkrachten en leerlingen van de school plantten in totaal 900 bloemen, planten en bomen, creëerden een groene zithoek en een moestuintje en maakten picknickbanken en een insectenhotel. “De leerlingen planden in de lessen biologie zelf hoe zij de speelplaatsen biodivers konden maken”, zeggen de leerkrachten. “Groen geeft rust en heeft een positief effect op de gemoedstoestand van zowel leerlingen als collega’s.” roma