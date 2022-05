De man achter de vijf miljard voor Chelsea: Amerikaanse ‘filantroop’ Todd Boehly ligt in polepositie om Abramovich op te volgen

Vijf miljard euro. Dat bedrag wil de Amerikaan Todd Boehly samen met mede-investeerders neertellen voor Chelsea. Drie miljard is voorzien voor de overname an sich. De overige twee miljard moet onder meer dienen om Stamford Bridge te moderniseren. Boehly (46) zelf staat in de Verenigde Staten gekend als een filantroop die in de sportwereld mede-eigenaar is van de LA Lakers en LA Dodgers.