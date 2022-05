En we hebben nog meer cultuureel nieuws want in het kerkje van Laak bij Houthalen-Helchteren, kan je vanaf vanavond de tentoonstelling ‘Niets is voor altijd’ bezichtigen. Kunstenaar Stefan Elsen probeert met zijn expositie toeschouwers na te laten denken over wat is en wat zal zijn. Stefan bouwde daarvoor oude kerkstoelen en andere relikwieën om tot ware kunstwerken. Wij kregen deze middag al een korte rondleiding in de tentoonstelling.