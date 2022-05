Genkse artiesten geven intieme concerten in de natuur

Genk

Het was drie jaar geleden dat het succesproject 30/30/30 nog eens uitgerold kon worden, het format waarbij stad Genk lokale talenten aan Genkse huiskamers koppelde. Ditmaal vormde de natuur het decor voor het wijd verspreid muziekevenement.

“Op de meeste locaties was er wel iets te doen”, zeggen schepen van Cultuur Anniek Nagels en schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen. “Het decor was dan wel anders, het concept is behouden. Op 14 verschillende locaties traden dus minstens evenveel muzikanten op.” Al moest je er in sommige gevallen wel wat voor over hebben. Wie Oakfield Drive aan het werk wilde zien, moest daarvoor de mijnterril van Waterschei beklimmen. VanP&H gaf het beste tijdens de biomarkt in de Vennestraat en Bassel Khalil in Nomadland. De Borderline Breakdownband kon je dan weer aan het werk zien in het Heempark en Jamilo Millogro in het Molenvijverpark. Mede dankzij het mooie weer vonden heel wat mensen hun weg naar de artiesten. cn