Geitjes op tafel en slangen in hun nek: rusthuisbewoners krijgen snoezeldieren op bezoek

Dilsen-Stokkem

De vereniging Snoezelen met Dieren uit Kaulille was afgelopen weekend te gast in woonzorgcentrum ’t Kempken in Stokkem. “Onze dieren zijn tam en wandelen over de tafels zoals op een catwalk”, vertelt Bente Swennen, die heel wat dieren bij had. “Er wandelden hier een kip met kuikentjes, een witte egel, een hagedis, een schaapje, een papegaai en een hondje over tafel”, lachte Theo Prikken. “Ik ben nu 100 jaar en ik denk dat ik voor het eerst in mijn leven met een levensgrote schildpad op mijn schoot heb gezeten”, zegt Bertha Kathagen. “Thuis had ik vroeger tien koeien.”

Ria Teybers kreeg plots een tijgerslang om de hals en Mieke Vaesen heeft elk dier geaaid. “Er was ook een lief geitje bij”, zegt ze. “Alle dieren waren zo schattig.” Ook Madeleide Brouns kreeg een slang rond haar nek. “De hagedis heb ik wel over haar kopje gestreeld”, zegt ze. “Dat schaapje heeft zich geprikt aan de stekels van de egel. En de grote haan was vaak een schuiloord voor de kleinere dieren. De marmot was ook lief om te strelen.” Het was alleszins een ware belevenis voor jong en oud, aldus mede-organisator Kevin Paumen. “De bewoners van het woonzorgcentrum hebben ervan genoten.” (mmd)

© MMD